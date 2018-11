GORIZIA. Indagini su appalti per oltre un miliardo, anche le strade del sisma

Quando gli investigatori della GdF hanno

avviato indagini su un gruppetto di imprese friulo-veneto che si

aggiudicava numerosi appalti, poi puntualmente eseguiti da piccole

aziende locali, non si aspettavano di scoperchiare il tradizionale

vaso di Pandora. Il procuratore di Gorizia, Massimo Lia, sceglie

parole d’effetto: questo gruppo “da queste regioni ci ha poi portato

in giro per l’Italia utilizzando sempre lo stesso sistema”, la

spartizione di appalti fatta a tavolino.

‘In giro per l’Italia’ si traduce nei 400 finanzieri del Comando Fvg

sguinzagliati in tutta Italia per acquisire atti, perquisire e

sequestrare su disposizione della Procura di Gorizia. Obiettivo è

trovare testimonianze in enti pubblici e società private su appalti

di opere pubbliche per un miliardo.

Avendo per oggetto di indagine ponti, viadotti, cavalcavia,

sottopassi, gallerie, piste aeroportuali costruiti “utilizzando

materiali difformi” oppure materiale appropriato ma in quantità

inferiori a quanto si dovrebbe, il procuratore Lia fuga subito la

principale preoccupazione: “Non ci sono pericoli dal punto di vista

della sicurezza”. E “non sono registrate infiltrazioni mafiose”; è

“escluso al momento coinvolgimento di politici”.

L’inchiesta per ora non intende mettere in ginocchio l’economia del

Paese: le opere oggetto di indagine “non sono tutte concluse” ma “non

ci sono provvedimenti di blocco o sequestri di cantieri, di lavori”.

Tuttavia, se conforta l’assenza della mafia, il Comandante Fvg della

GdF, generale Giuseppe Bottillo, è tagliente: dopo 18 mesi di

indagini parla di un sistema di corruzione paragonabile a “metastasi”

e invoca “indignazione”.

Tanto palese erano le intese di “cartello” che i’inchiesta ipotizza

non solo il reato di turbativa d’asta tra le imprese coinvolte, e

frodi nella realizzazione delle opere ma anche l’associazione per

delinquere.

Nessun arresto ma gli indagati sono tanti: un centinaio, tra cui

funzionari delle stazioni appaltanti. Non è il solo numero

impressionante dell’operazione Grande Tagliamento: sono 150 le gare

d’appalto che sarebbero state alterate, tra le quali opere e strade

da realizzare nell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. I

sequestri sono stati compiuti in 120 società di 14 regioni; 220 sono

i soggetti coinvolti. Si va da Autostrade per l’Italia all’Anas,

dalla Veneto strade Spa al Commissario emergenza mobilità A4, le

società di gestione degli scali di Trieste (Aeroporti Friuli Venezia

Giulia Spa), Treviso (Aer Tre Spa), Venezia (Save Spa), Verona

(Aeroporto Valerio Catullo Spa), fino a realtà di Piemonte,

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia

e Sardegna.

Autostrade, Save, Cav, Anas, Autovie Venete, Aeroporto Fvg hanno

fatto sapere di essere parte offesa o comunque di aver operato

onestamente.

Infine, la GdF ha ravvisato anche la costituzione di associazioni e

raggruppamenti temporanei meramente cartolari, l’utilizzo di

contratti di subappalto per quote superiori al limite normativo del

30%, danni ambientali.

Il governatore del Veneto Luca Zaia auspica che “non si vada alle

calende greche”, così come il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, si

augura che “l’indagine non fermi i lavori”, ma occorreranno almeno un

paio di mesi per analizzare quanto sequestrato oggi.

