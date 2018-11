GENOVA. Grandi opere: Chiamparino, l’analisi costi-benefici è per allungare brodo

“La mia sensazione è che le analisi costi- benefici sulle grandi opere siano un pretesto per allungare il brodo,

spero di essere smentito, mi augurerei che il Governo rifinanziasse

il sesto lotto del Terzo Valico, desse il via libera alla Tav, sarei

il primo a dire ‘viva Toninelli’, ma temo di non poterlo fare”. Lo

dichiara il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino oggi pomeriggio a Genova a margine della presentazione del progetto di fusione tra i gruppi imprenditoriali liguri-piemontesi Biasotti e Utili. “L’analisi costi-benefici è un’escamotage per non decidere, – attacca – la Tav ha già avuto sette analisi costi-benefici.

Basta guardare una mappa geografica, la Liguria, la Lombardia e il

Piemonte sono una piattaforma logistica naturale affacciata sul

Mediterraneo, una mare strategico rispetto ai flussi di traffico dal

Sud e dall’Est del mondo, solo persone miopi possono pensare che non si debba attrezzare questa piattaforma”

“Come si può fare un’analisi su un’opera destinata a durare un

secolo, i costi sono certi, ma i benefici dipendono molto dal valore

che si assegna a variabili qualitative, quanto vale spostare il

traffico merci dalla gomma al ferro?”, si domanda il governatore.

Commenti