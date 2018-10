CUNEO. Migranti stipati su un monovolume, arrestato passeur

Un uomo di origini albanesi, residente in Liguria, è stato arrestato dalla polizia stradale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Viaggiava su un monovolume con targa francese, fermato sull’autostrada Torino-Savona, nei pressi di Fossano, dopo un breve inseguimento. A bordo, gli agenti hanno trovato otto cittadini di nazionalità pakistana e indiana, tra cui un minorenne. Erano seduti nella parte posteriore del mezzo, a cui erano stati tolti i sedili posteriori.

I cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in Questura, a Cuneo, per gli adempimenti di legge.

Commenti