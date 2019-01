CUNEO. Anziani derubati con trucco, arrestati madre e figlio

Madre e figlio di etnia sinti – Anna Alafleur di 54 anni e Giuseppe Massa di 38 anni, abitanti a Nichelino (Torino) – sono stati arrestati dai Carabinieri di Mondovì (Cuneo) con l’accusa di aver messo a segno colpi ai danni di anziani, in Piemonte, Liguria e Lombardia.

La coppia si muoveva a bordo di un’auto: la donna individuava e seguiva le vittime sino a casa, dove le avvicinava con una scusa, lui restava ad attenderla in auto per poter poi allontanarsi velocemente. La donna spesso si presentava con un’amica collega di lavoro del figlio o figlia, di cui si mostrava di conoscere il nome; altre volte diceva di essere una dottoressa che le aveva avute in cura quando erano state male.

“Dal 2016 al 2018 – spiegato il tenente colonnello Marco Pettinato comandante del reparto operativo provinciale cuneese – i reati di furti-truffe ad anziani nell’ambito delle 11 Compagnie, si sono dimezzati da 300 a 150. Grazie anche ai controlli di prevenzione messi in atto in tutta la provincia”.

Commenti