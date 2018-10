CHIVASSO. “Immaginando” per chi vuole scoprire la montagna

Per chi vuole respirare aria di montagna restando in pianura, per chi vuole ascoltare storie di alpinisti e uomini che hanno fatto delle Alpi la loro passione e la trama della loro vita, “Immaginando” è un evento immancabile. L’appuntamento con la rassegna annuale organizzata dal CAI di Chivasso è partito venerdì 12 ottobre con una serata dedicata ad Andrea Parodi, alpinista, scrittore, geologo, che ha offerto una sua personale panoramica sulle più belle cime che punteggiano l’arco alpino dalla Liguria fino al Re di pietra, racchiuso in un volume dal titolo “Vette e vie normali”: 84 vette con 119 itinerari, per la maggior parte abbordabili anche agli escursionisti, scelte per la loro bellezza, il loro fascino e in alcuni casi le leggende che si portano dietro da secoli. Una varietà di roccia che va dal calcare al gneis fa di questo tratto di arco alpino uno scrigno di sorprese ognuna con una propria forte identità. L’autore appartiene a quella categoria di personaggi che capita a tutti di invidiare almeno una volta nella vita. Avviato ad una carriera “normale” come geologo alla De Agostini di Novara ad un certo punto ha una crisi di rigetto che lo porta ad una svolta, racconta infatti al pubblico: “In quel periodo avevo una moglie, un capoufficio e una scrivania al sesto piano, per uno come me la morte…li ho abbandonati tutti e tre”. Da quel momento immerge la sua esistenza nel verticale e comincia a fotografare e a scrivere, diventando editore di se stesso. Alla fine della serata vien voglia di caricarsi lo zaino in spalla e partire, lasciando l’ufficio dietro di sé. Immaginando continua il suo percorso con altre tre date: il 26 ottobre sarà ospite al salone della Croce Rossa di Chivasso Paolo Narcisi, presidente di R@inbow4Africa, il 9 novembre al Teatro dell’oratorio spettacolo teatrale con Massimo Barbero, il 23 novembre Emiliano Olivero, direttore della scuola nazionale di alpinismo del CAI racconterà le sue cascate di ghiaccio in Canda, Norvegia, Italia.

