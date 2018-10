CHIVASSO. Confagricoltura dona 20 mila euro alla Fondazione Piemontese Ricerca sul cancro

L’associazione onlus che racchiude i pensionati di Confagricoltura Piemonte “Senior l’età della saggezza” ha consegnato un assegno di 20 mila e 600 euro ad Allegra Agnelli in qualità di Presidente della Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro. La consegna è avvenuta questa mattina, sabato 6 ottobre, a Chivasso presso la tenuta Cerello in occasione dell’annuale incontro regionale dei pensionati di Confagricoltura. L’assegno consegnato da Enrico Allasia (presidente regionale Confagricoltura) nelle mani di Allegra Agnelli sarà devoluto pe l’istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo. La cifra è il frutto di una raccolta dei pensionati attraverso il 5 per mille.

