CERESOLE REALE. Incendi Piemonte, nel Torinese vento a 137 kmh

Le raffiche di vento che stanno propagando gli incendi ed ostacolando i mezzi aerei sulle montagne del Piemonte, oggi hanno toccato i 137 kmh nella Valle Orco, a Ceresole Reale (Torino), nel parco nazionale del Gran Paradiso lambito dalle fiamme che stanno devastando i boschi di Locana. A Susa, intorno a cui si sono sviluppati numerosi roghi, l’anemometro di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato raffiche fino a 84,6 kmh.

Sempre a Ceresole Reale nei giorni scorso la centralina per la qualità dell’aria di Arpa ha misurato una concentrazione di ‘polveri sottili’ pari a 89 microgrammi al metro cubo, un valore anomalo in montagna che normalmente si riscontra solo nei grandi agglomerati urbani.

Commenti