CASALE MONFERRATO. Controlli a rave party, 24enne arrestato per droga

Circa 60 uomini e 30 mezzi dell’Arma dei carabinieri impegnati; 70 persone – molte già note alle forze dell’ordine – e 35 veicoli identificati durante l’attività di controllo del territorio, nello scorso fine settimana. E’ il bilancio dei controlli per il rave party non autorizzato a Frassineto (Alessandria), in località Torretta.

Nella frazione di Terranova, i militari di Cerrina hanno fermato un camper con a bordo 4 giovani, tra i 21 e i 24 anni e una 17enne, tutti residenti in Lombardia. Uno , un 24enne, è stato arrestato per spaccio. Durante la perquisizione del mezzo, infatti, sono stati rinvenuti all’interno di una sacca 25 confezioni di anfetamina, 4 confezioni di sostanza stupefacente MDMA, 14 di hashish, 37 di marijuana, un bong in vetro e un cilum in terracotta.

Commenti