CARMAGNOLA. Gioco d’azzardo: violati i limiti orari, multe a 4 sale slot

I titolari di quattro sale slot di Carmagnola sono stati multati dai carabinieri per di 17mila euro per non aver rispettato il regolamento sull’orario di chiusura.

Le sanzioni sono scattate nell’ambito di un servizio sul territorio

per tutelare i soggetti più vulnerabili e limitare l’accesso alle

‘macchinette della fortuna’.

I controlli dei carabinieri della Stazione di Carmagnola, insieme ai

colleghi della Cio (compagnia di intervento operativo) del 3°

Reggimento carabinieri Lombardia, sono stati effettuati a seguito di

numerose denunce dei cittadini che hanno segnalato studenti minorenni

attaccati alle slot machine prima e dopo la scuola, in un orario in

cui le sale giochi dovrebbero essere chiuse.

