CALUSO. Malvino e Grippiolo fanno rinascere la festa

Marco Malvino, ex presidente Caluso da Vivere e Renzo Grippiolo, ex anima del volley, sono riusciti a far rinascere il Rione Riva, un quadrilatero nel centro del paese compreso tra via Roma, via Alfieri, via Cesare Battisti e via Vittorio Veneto. I festeggiamenti di Sant’Antonino iniziati venerdì sera, hanno trovato il clou domenica con la Santa Messa, il corteo, il rinfresco offerto dai priori. Al corteo hanno preso parte anche la Miss 2018 Anna Moschino ed è stata la Miss per l’edizione 2019, Lunda Boscarato.

Tra le iniziative svolte, spiega Malvino, c’è stato il restauro della chiesetta di San Antonino, ma l’obiettivo è quello di trovare una sede dell’associazione. Tra le ipotesi quella di una stanza messa a disposizione dall’associazione nazionale carabinieri in congedo all’interno dell’ex stazione ferroviaria.

