CALCIO. Ufficiale: Rabiot alla Juve, Pinamonti al Genoa

Ufficiale RABIOT alla Juventus e PINAMONTI al Genoa, quasi fatta per MANOLAS al Napoli, ancora uno o due giorni per BARELLA, oggetto del desiderio di Inter e Roma. L’ultimo week-end prima dell’apertura ufficiale della finestra del mercato estivo regala un paio di certezze e un dilemma destinato a risolversi magari già domani quando l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, incontrerà in Lega il presidente del Cagliari, Giulini: sarà l’occasione per parlare del giovane talento sardo, appetito dal club nerazzurro (35 mln e due giovani) e da quello giallorosso (che offre invece 35 mln più DEFREL, valutato 15). Allo stato, non sembra che l’Inter sia intenzionata a giocare al rialzo e quindi sarà decisiva la volontà del giocatore. In attacco, tutto resta legato alle laboriose trattative per LUKAKU e DZEKO, per i quali Manchester United e Roma tengono il punto. Per finanziare l’acquisto del belga Marotta potrebbe mettere sul mercato JOAO MARIO e DALBERT che non rientrano nei piani di Conte. Intanto, oggi la Juventus, dopo LUCA PELLEGRINI, che ha svolto le visite mediche, ha annunciato anche Adrien Rabiot che arriva a Torino a parametro zero. Nell’attesa di sapere se anche DE LIGT vestirà bianconero nella prossima stagione, il club di Andrea Agnelli deve però anche pensare alle uscite, con Gonzalo HIGUAIN tra i principali indiziati. Sull’argentino in Italia ci sarebbe la Roma che però non è disposta a svenarsi, visto che deve anche pensare ad acquisire un portiere per sostituire OLSSEN, il sostituto di MANOLAS e l’eventuale sostituto di Edin DZEKO, quest’ultimo in stand-by nelle trattative con l’Inter che intanto, stando ai media turchi, avrebbe puntato il giovane centrocampista TOKOZ, classe ’96 in forza al Besiktas (sarebbe l’alternativa a Barella) e sul quale c’è anche la Lazio che intanto sta per chiudere per LAZZARI della Spal. La Fiorentina, nell’attesa di conoscere il futuro di CHIESA, cerca acquirenti per il ‘cholito’ SIMEONE che, però, avrebbe detto no al Sassuolo e potrebbe accasarsi al Verona (lo vuole Juric) o all’Atalanta (che sta per prendere JOAO PEDRO). In entrata, intanto, il club viola è tornato su BENNACER dall’Empoli. La Samp ha ceduto KOWNACKI al Fortuna Duesseldorf, GERSON è a un passo dalla Dinamo Mosca, mentre in casa Milan ci sono buone notizie ful fonte CEBALLOS: il giocatore ha accettato la ‘corte’ dei rossoneri che adesso devono discuterne col Real. Il Napoli, in attesa di MANOLAS (nelle ultime ore sarebbero sorti piccoli intoppi su alcune clausole del contratto, comunque superabili), aspetta sempre il sì dal colombiano JAMES RODRIGUEZ: due acquisti che verrebbero in parte finanziati con le cessioni di VERDI (c’è il Torino), INGLESE (piace alla Fiorentina) e DIAWARA, che passerà alla Roma in un’operazione comunque slegata dal centrale greco.

