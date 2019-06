CALCIO. Pep Guardiola spegne l’entusiasmo degli juventini: “Resto al City”

Qualcosa si muove sul fronte allenatori e i rumors lasciano spazio alle dichiarazioni ufficiali, che pesano come pietre. Pep GUARDIOLA spegne l’entusiasmo dei tifosi juventini, che sognavano di vederlo sulla panchina bianconera, dichiarando in una video-intervista fedeltà al Manchester. “Non esiste posto migliore del City” dice il tecnico catalano, aggiungendo che “il meglio deve ancora arrivare”. E poi: “A Manchester non ti fischiano come in altri posti se non vinci, i tifosi ti stanno sempre a fianco”. Un messaggio chiaro a ribadire, nonostante i rumors, che proseguirà il cammino con i Citizens. A questo punto per la panchina della Juve ci sarebbe la stretta per l’arrivo di Maurizio SARRI: i bene informati assicurano, ma questo già da giorni, che sarebbe solo una questione di giorni, due forse tre, poi l’ex stratega del Napoli – oggi al Chelsea – diventerà il nuovo timoniere dei perenni campioni d’Italia, firmando un contratto di circa 6 milioni netti a stagione. Anche la Roma rompe gli indugi: il club giallorosso pensa di affidarsi a Paulo FONSECA, tecnico dello Shakthar Donetsk, che ha una clausola rescissoria di 5 milioni, ma potrebbe liberarsi a 2. Per il portoghese, che dovrebbe sbarcare nella Capitale all’inizio della prossima settimana, è pronto un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) a circa 2,5 milioni a stagione. Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni DI LORENZO dall’Empoli. L’annuncio è arrivato con il tradizionale Tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il terzino arriva dall’Empoli per circa 10 milioni e ha firmato un contratto di cinque anni. L’Atalanta può perdere Josip ILICIC, ma ha tre nomi in agenda per affrontare la Champions: PAVOLETTI, VERDI e MURIEL, che la Fiorentina non riscatterà dopo il cambio al vertice societario. Il futuro di Andrea PETAGNA è incerto e, con ogni probabilità, dovrebbe essere lontano dalla Spal, che lo ha riscattato dall’Atalanta. L’attaccante interessa alla Lazio. Il Genoa si prepara a salutare Cesare PRANDELLI e a virare su Aurelio ANDREAZZOLI, che ha sfiorato una salvezza impossibile con l’Empoli. Le contropartite dell’Inter per BARELLA sono svariate: si va da EDER, di rientro dalla Cina, a DALBERT, che si trasferirebbero in Sardegna assieme a DIMARCO e BASTONI. il Torino ha riscattato il difensore Koffi DJIDJI dal Nantes. E, mentre Frenkie DE JONG chiama per l’ennesima volta il connazionale Matthijs DE LIGT, ieri sera autore del gol del momentaneo pareggio nella semifinale di Nations League contro l’Inghilterra, a Madrid sembra essere giunta ai titoli di coda la querelle legata al trasferimento di Eden HAZARD. Dopo mesi di difficili negoziati col Chelsea, proprietario del cartellino del 28enne talento belga, il club di Roman Abramovich ha accettato l’offerta. Per Hazard, sotto contratto col Chelsea fino a giugno 2020, il Real pagherà poco più di 100 milioni, bonus compresi. Il fuoriclasse belga firmerà un contratto di cinque anni. NEYMAR avrebbe rifiutato un possibile trasferimento al Real Madrid, perché vuole solo il Barcellona. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra. Lo sfortunato asso brasiliano avrebbe chiesto al PSG di tornare a vestire la maglia con i colori blaugrana, e in tempi brevi. Per un brasiliano che (forse) torna, uno che se ne va: è Philippe COUTINHO, che ha chiesto al Barcellona di lasciarlo partire. Su di lui ci sono Chelsea, Juventus e PSG.

