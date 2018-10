CALCIO. Mancini ripesca Giovinco, Balotelli e Belotti out

Belotti e Balotelli no, Giovinco e Caprari si. Il ct Roberto Mancini propone sostanziali (e sorprendenti) novità in vista dell’amichevole a Genova contro l’Ucraina e della terza sfida di Nations League in tasferta contro la Polonia. Le bocciature fanno più rumore delle promozioni, perché è vero che Balotelli non è condizioni di forma smaglianti – sta ancora smaltendo i troppi chili accusati alla ripresa della stagione agonistica, e siamo a ottobre – è altrettanto lampante di come Belotti non sia più considerata una pedina inamovibile nell’attacco dell’Italia: la sua assenza non ha motivazioni strettamente fisiche, visto che il centravanti del Torino stasera e’ atteso in campo, nell’anticipo di campionato con il Frosinone.

Il paradosso sta nel fatto che Mancini ha chiamato la riserva del ‘Gallo’ nel Torino, Simone Zaza (non è la prima volta che accade in Nazionale). Nell’autunno azzurro vengono rilanciati Giovinco, l’attaccante più pagato della Major League Soccer (7 milioni a stagione, bonus compresi) e che in 23 presenze stagionali ha realizzato 12 gol più 6 assist. Da tre anni (sfida contro la Norvegia, a Roma, ma il ct era Antonio Conte), la ‘Formica atomica’ non si vestiva di azzurro. Ora ritrova l’azzurro a 31 anni.

Per Gianluca Caprari della Samp si tratta, invece, di una prima assoluta, di un esordio vero e proprio nel Club Italia.

Del quale, invece, hanno già fatto parte Alessandro Florenzi e Danilo D’Ambrosio, assenti a settembre; Marco Verratti e Patrick Cutrone, che avevano fatto l’ultima apparizione in Nazionale a marzo nei due test in Inghilterra; Francesco Acerbi, dopo oltre due anni (ultima convocazione a marzo 2016) tornato in nazionale grazie a un buon avvio di campionato con la Lazio.

La Nazionale si radunerà nel Centro tecnico federale di Coverciano, nella serata di domenica 7 ottobre. Il giorno dopo gli azzurri sosterranno la prima seduta d’allenamento nel pomeriggio, martedì partiranno per Genova martedì, alla vigilia dell’amichevole contro l’Ucraina. La Nazionale farà quindi ritorno a Coverciano dopo la partita e sabato 13 ottobre si rimetterà in movimento per raggiungere Chorzow, sede della terza sfida della Nations League contro i padroni di casa della Polonia.

Commenti