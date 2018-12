CALCIO. Gattuso: “Punto alla Champions, firmerei per il quarto posto”

Ossessionato dall’idea di riportare il Milan in Champions, a Rino Gattuso importa poco la possibilità di scavalcare l’Inter, a un solo punto di distanza qualora Higuain e compagni riuscissero a battere il Torino. “Il terzo posto? Il mio obiettivo non è arrivare davanti all’Inter ma arrivare in Champions. Metterei una firma grande quanto questo tavolo per arrivare quarto alle spalle dell’Inter”, ha ammesso seduto in sala stampa a Milanello l’allenatore rossonero, impressionato dai nerazzurri nella sfida persa con la Juventus.

“Ho visto una grande Inter, una squadra che gioca un bel calcio. La Juve è tosta, è stata una bellissima partita, ma noi pensiamo a noi stessi. Sono scaramantico, gufare gli avversari non fa bene, tutto poi ti viene contro”, ha sorriso l’allenatore rossonero che, a due settimane dal botta e risposta con il vicepremier Matteo Salvini, ha dovuto fare i conti con la sfida a un confronto pubblico sulla preparazione atletica lanciata dal suo predecessore, Vincenzo Montella. “Nulla da dire, nessun fastidio – ha tagliato corto Gattuso -, lui la pensa in questo modo. Gli auguro di trovare lavoro più presto possibile, gli auguro il meglio. La mia cartuccia me la sono già sparata, non posso rispondere a tutto gli attacchi”.

Alla vigilia di questo Milan-Torino che ha il sapore dello scontro diretto, visti i soli 4 punti di distanza, l’unico allenatore a cui Gattuso dedica un pensiero è lo scomparso Gigi Radice, che ha guidato entrambe le squadre negli anni ’80. “E’ una perdita grandissima per il nostro mondo”, ha detto aprendo una conferenza stampa incentrata soprattutto sulle insidie rappresentate dai granata, mai ko in trasferta in questo campionato. “Non è un caso, è un Toro che ci può mettere in difficoltà”, ha avvertito l’ex mediano, che ha visto il suo Milan “ricompattarci” di fronte all’emergenza infortuni e ora chiede ai suoi di mostrare “senso di appartenenza”: “Siamo sulla strada giusta ma per avvicinarci alle grandi dobbiamo ancora crescere: ora c’è una società che vuole fare cose importanti con grande impegno. Quanto manca? Non lo so, non sono Mannheimer…”.

Dopo due turni di squalifica in attacco torna Higuain, che dovrebbe fare coppia con Cutrone (Borini ko per un fastidio a una caviglia). “Gonzalo non deve avere la fissazione del gol, ma aiutare la squadra e la squadra aiuti lui”, la raccomandazione di Gattuso, ermetico a proposito della frenata sul fronte Ibrahimovic. “Cosa mi risulta? Nulla, chiedete ai dirigenti”, ha liquidato il discorso l’allenatore, che si prepara ad accogliere Paquetà: il brasiliano sarà a San Siro per assistere alla partita con il Torino, nei prossimi giorni a Milanello sosterrà i test atletici e poi sarà a disposizione “da inizio gennaio”.

Commenti