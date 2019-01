CALCIO. Al campo senza tesserati, stop al Pro Piacenza

Le due squadre avevano già fatto riscaldamento, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi per l’appello, ma non sono più tornati in campo. Pro Piacenza-Alessandria allo stadio Garilli è stata infatti rinviata dalla Lega Pro, su

disposizione del presidente federale Gabriele Gravina. Il motivo è

che i padroni di casa, ultimi in classifica, già penalizzati, alle

prese con una profonda crisi societaria e uno sciopero dei

calciatori, si sono presentati con 12 giocatori, tra cui quattro

juniores e sei ragazzi tra i 17 e i 20 anni che non avevano mai

giocato insieme, privi di esperienza di categoria, ma soprattutto

‘tesserati’ in extremis – con un iter ancora non completato e una

verifica in corso da parte della federcalcio – pescati negli ultimi

giorni nelle serie inferiori e con una formula contrattuale ‘di

addestramento’ tutta da approfondire.

Su questi tesseramenti sono stati disposti ulteriori accertamenti ed

è stato deciso il rinvio. “Chi non rispetta le regole e i principi

della competizione sportiva non deve far parte del nostro mondo”, ha

detto Gravina, aggiungendo che il provvedimento era necessario “per

impedire che si giocasse una gara dai contorni farseschi e che si

permettesse così ad offendere i valori dello sport”. La decisione, ha

spiegato il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli “a seguito

di un lungo confronto e in accordo con il presidente federale”, è

stata presa “per evitare che si scrivesse una vergognosa pagina del

calcio italiano”.

Era chiaro infatti il tentativo del club emiliano di evitare

l’esclusione dal campionato che sarebbe scattata alla quarta gara di

fila non disputata. Il Pro Piacenza allenato da Riccardo Maspero, un

passato in serie A con Cremonese e Torino, aveva già dato forfait

contro Pro Vercelli, Juventus U23 e Siena e questa, la seconda del

girone di ritorno, sarebbe stata decisiva. Il presidente Maurizio

Pannella, ormai sfiduciato dalla piazza, aveva provato a rassicurare

dicendo che la squadra sarebbe scesa regolarmente in campo, che

sarebbero arrivati nuovi giocatori e che l’istanza di fallimento

“verrà gestita e sistemata”, così da concludere dignitosamente il

campionato.

Ma Federcalcio e Lega Pro hanno deciso diversamente. Il tutto in uno

stadio Garilli, negli anni ’90 palcoscenico per il Piacenza tutto

italiano di Gigi Cagni, oggi deserto. Sugli spalti, pochi giornalisti

e qualche familiare dei giovanissimi che ha sperato invano in un

esordio.

