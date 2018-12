BUCAREST. Il summit per “Rifondare l’Ue”

“In un momento cruciale per l’Unione europea”, a poche settimane dalla Brexit e dalle elezioni europee, le regioni del continente si preparano a inviare un messaggio “forte e chiaro” ai capi di Stato e di governo europei per una rifondazione positiva dell’Unione.

L’occasione sarà il summit biennale del Comitato Ue delle Regioni (CdR), che si svolgerà a Bucarest il 14 e 15 marzo sul tema ‘Rifondare l’Ue’. Una base solida per le discussioni sarà il parere sul futuro dell’Unione elaborato dal presidente del CdR Karl-Heinz Lambertz e dal vicepresidente Markku Markkula.

Dopo due anni di lavoro, 180 eventi locali e un sondaggio realizzato fra i cittadini europei, il testo adottato a ottobre è stato consegnato questa mattina al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ne aveva richiesto la realizzazione. Al summit di Bucarest sono stati invitati anche i rappresentanti locali britannici, “perché in quel momento saranno ancora parte dell’Ue”, ha detto Lambertz. Un invito esteso anche ai sindaci di città italiane come Roma e Torino guidate dal Movimento 5 Stelle, che non ha rappresentanti nel CdR. “A gennaio 2020 l’Italia dovrà designare i nuovi componenti del CdR e lì farà le sue scelte”, ha evidenziato Lambertz.

L’Italia ha 24 membri nel Comitato (più 24 supplenti), nominati su indicazione del governo e concordati con l’Anci e la Conferenza delle Regioni. Fra questi ci sono i governatori di Lazio, Veneto, Toscana, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

