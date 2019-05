BORGARO. Scoppio in capannone autotrasporti, ferito un 47enne

Un 47enne è rimasto ferito in uno scoppio all’interno di un capannone di autotrasporti a Borgaro, nel torinese, in via Liguria. E’ quanto si apprende dal 118.

L’uomo, trasportato all’ospedale Cto, ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, i tecnici dello Spresal.

Commenti