ATLETICA LEGGERA. Piemonte campione al Trofeo CONI 2018 di Rimini

Piemonte campione al Trofeo CONI 2018 di Rimini. Con 14271 punti, ben 726 lunghezze in più della Lombardia, Alice Gaggini dell’Atletica Venaria Reale e i suoi compagni di avventura trionfano nella finale del Trofeo CONI Kinder +Sport, mettendo al sicuro la prima posizione con un netto margine sugli avversari, per la prima volta nella storia della competizione. Per i ragazzi delle classi 2005 e 2006, c’era la possibilità di mettersi alla prova in una delle quattro possibili combinazioni: 60 metri-salto in lungo-getto del peso, 60 metri-salto in alto-vortex, 60 ostacoli-alto-peso e 600 metri-lungo-vortex. Secondo posto per Gaggini nel triathlon 1 (60 metri-salto in lungo-getto del peso) con 2170 punti: per la venariese, miglior risultato tecnico la misura di 5,08 metri nel lungo.

