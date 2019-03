ASTI. Dal Veneto al Piemonte per truffare gli anziani

Dal Veneto all’Astigiano per truffare anziani, fingendosi tecnico dell’acquedotto, e rapinarli usando gas urticante. Era un pendolare del crimine Sandro Levak, nomade di 34 anni, pregiudicato: residente in provincia di Treviso è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Montafia (Asti). E’ accusato di avere messo a segno almeno due truffe, finite in rapina, una solo tentata, ai danni di due pensionati di 72 e 78 anni di Cortazzone. Ma potrebbe avere messo a segno altri colpi, anche nel Cuneese.

Le indagini, coordinate dal pm Laura Deodato, sono iniziate lo scorso giugno. “Siamo riusciti a mettere un freno ad alcuni dei reati più odiosi che colpiscono la popolazione più debole”, commenta il capitano Chiara Masselli, che guida la Compagnia carabinieri di Villanova. “Stiamo proseguendo con incontri nei piccoli Comuni e nelle parrocchie – aggiunge il maggiore Lorenzo Reperto, comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Asti – e prosegue il presidio del territorio, di cascina in cascina”.

Commenti