4 novembre 1918 – 2018. 100 anni!

Quasi cent’anni fa si concludeva la più grande guerra mai vista dove l’Italia fu tra le potenze vincitrici. L’italia entrò in guerra il 24 maggio 1915 ma il 26 aprile 1915 fu firmato, con le potenze della Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), l’importante Patto di Londra. Con la sottoscrizione di questo Patto e quindi con l’entrata in guerra dell’Italia dalla parte dell’Intesa entro un mese ed una volta vinta la guerra, il nostro Paese otteneva importanti e da tanto tempo aspirati territori quali l’Alto Adige, il Trentino, Gorizia, Gradisca, Trieste, l’intera penisola istriana fino al Golfo del Quarnaro con le isole di Cherso e Lussino, le isole della Dalmazia e le città di Zara, Sebenico e Trau, la città di Valona e l’isola di Saseno, il riconoscimento di zone d’influenza nell’Asia Minore e la rettifica di alcuni confini nell’Africa italiana. Con questo trionfo si poteva così liberare soprattutto quelle città che da troppo tempo e con molte gesta, chiedevano di essere italiane: Trieste fu una di quelle. Il 3 novembre 1918 alle 16.10, reparti di Bersaglieri ciclisti sbarcano dal cacciatorpediniere Audace e poco più tardi Generale Carlo Petitti di Roreto proclama la presa di possesso della città in nome del Re d’Italia. Si vinse la guerra ma, anche se per ben due anni, si parlò di “vittoria mutilata” in quanto alla Conferenza per la pace di Parigi del 18 gennaio 1919 e fino alla firma del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, molti territori furono contesi con il Regno dei Sloveni, Croati e Serbi ed anche per il fatto che le altre potenze dell’Intesa, accolsero i principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli, quest’ultimi sostenuti dal presidente degli Stati Uniti Wilson, che non aveva nemmeno sottoscritto il Patto di Londra. Voglio ricordare che la Grande Guerra era stata voluta e poi era stata vissuta dalla maggior parte della popolazione come l’ultima delle guerre di indipendenza, quella che doveva portare al compimento dell’unità nazionale. Aveva tenuto impegnati per anni milioni di uomini tra il Friuli, il Veneto e il fronte alpino; aveva causato più di seicentomila morti e un numero più grande di invalidi. Sono passati quasi 100 anni da quella storica ed importante giornata dove milioni di italiani accolsero con grande entusiasmo e sentimento patriottico, la fine della guerra. Oggi celebriamo la storica vittoria, perché di VITTORIA si è trattata ma soprattutto degno di tutti coloro che, sia prima dello scoppio della Grande Guerra che durante quest’ultima, hanno dato la vita per la Patria.

Favria 4.11.2018 Giorgio Cortese

Nella vita di ogni giorno la nostra grandezza più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta

