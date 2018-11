GINNASTICA RITMICA. Strepitoso argento per Eurogymnica Torino Cascella

Castelletto Ticino ha ospitato sabato 27 e domenica 28 ottobre la fase interregionale del Campionato di Squadra Allieve ZT1 e ZT2. Nella Zona Tecnica 1, quella che comprende le agguerritissime formazioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, le EGirls hanno dato prova di talento sopraffino e grinta in quantità, andando ad accaparrarsi l’argento tra le Allieve 1 e cedendo solo alle ginnaste della Forza e Coraggio di Milano, già alla vigilia indicate come favorite.

Senza nessun timore reverenziale, in una gara molto selettiva, il quintetto messo in pedana da Sonia Landolina ed Elisa Vaccaro ha fatto registrare un punteggio totale e finale di 54,200, incrementando di oltre 5 punti quello ottenuto nella fase regionale, dove le EGirls, senza stimoli, si erano ritrovate a combattere con se stesse, a seguito del forfait delle altre società piemontesi intimorite dal livello di eccellenza della competizione.

La cosa, prevista purtroppo dal regolamento per il 2019 ma già modificata per l’anno successivo, permette infatti alle squadre con ginnaste nate dal 2006 al 2010 di iscriversi ad una competizione di eccellenza (Allieve 1), quella a cui hanno partecipato le ginnaste di Eurogymnica Torino Cascella, o ad una più “amatoriale” (Allieve 2), senza particolari criteri legati al rank e dando dunque la chance a quelle più “scaltre”, di tentare miglior fortuna in un livello minore. Tornando però alla competizione organizzata dalla Ritmica Nervianese, prestazioni da incorniciare ed applausi a scena aperta per il trio Rita Minola, Virginia Mombellardo e Laura Golfarelli al corpo libero 14, 400 miglior punteggio in questa specialità di tutta la gara e di tutta la giornata. Laura, sanmaurese doc, si è poi cimentata anche nell’esercizio individuale alle clavette facendo segnare il terzo miglior punteggio di specialità (12,900). Senza rivali il duo M&M’s (Minola e Mombellardo) che tornate in pedana per l’esercizio in successione palla e nastro, fanno saltare il banco guadagnandosi un inavvicinabile 13,700. A concludere la rotazione d’argento, le gemelle chivassesi Bianca e Luna Chiarello, impegnate nell’esercizio di coppia con due cerchi (13,200) che risulterà al termine della gara il secondo nella graduatoria con questo attrezzo, nonostante alcune piccole imperfezioni.

L’adrenalina di un confronto con avversarie di valore, mancato in regione, ha sicuramente stimolato le cinque atlete e quanto visto in questo weekend lascia ben sperare per la trasferta in ottica finale nazionale a Desio, tra tre settimane, anche alla luce dei sensibili margini di miglioramento ancora esistenti. Un’ennesima finale nazionale per Eurogymnica Torino Cascella, che negli ultimi anni è stata l’unica rappresentante piemontese a centrarle tutte.

